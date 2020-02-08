Lexus за 6,8 миллионов украли у коммерческого директора фирмы в Москве

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В Москве у коммерческого директора фирмы похитили иномарку стоимостью 6,8 миллионов рублей.

Сигнал спутниковой поисковой системы, установленной в Lexus LX570, сработал в Тверской области. Уведомление об этом пришло хозяину машины в тот момент, когда он находился в Сочи.

"Сотрудники полиции установили, что неизвестный совершил кражу указанного автомашины от дома 14 по улице 2-я Рейсовая в Москве. Материальный ущерб составил около 6,8 млн рублей", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД России.

Отмечается, что по данному факту возбудили уголовное дело о краже.

Ранее в Москве мужчина угнал Mercedes-Benz, не справился с управлением и попал в ДТП. Причиненный ущерб был оценен в 3 миллиона рублей.