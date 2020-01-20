Автомобиль с ребенком угнали в Самарской области

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Автомобиль с ребенком угнали в городе Кинеле Самарской области. Об этом говорится на сайте Следственного управления СК России по региону.

По данным СК, 20 января местная жительница повела старшего сына в школу, оставив свой заведенный автомобиль с ключами и документами около здания образовательного учреждения. В припаркованном автомобиле остался четырехлетний ребенок. Когда женщина вернулась, автомобиля уже не было на месте.

После инцидента женщина обратилась в полицию, спустя некоторое время ребенка обнаружили около магазина в городе Кинеле. По факту происшествия следователи организовали доследственную проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Сейчас специалисты изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения, устанавливается личность угнавшего автомобиль мужчины. Ход и результаты проверки находятся на контроле в следственном управлении.

В конце декабря прошлого года безработный мужчина 1967 года рождения угнал с автостоянки КамАЗ 6520-53. Материальный ущерб составил порядка 5 миллионов 900 тысяч рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

