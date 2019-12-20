Lexus за 3,5 миллиона угнали в ТиНАО

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В ТиНАО угнали дорогостоящий автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел в поселении Сосенском накануне. В полицию с соответствующим заявлением обратился директор по развитию организации.

"Оперативники выяснили, что по указанному адресу неизвестный похитил автомобиль Lexus RX 200t стоимостью около 3,5 миллиона рублей", – отметили в пресс-службе.

В настоящее время МВД возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере. Личность подозреваемого устанавливается.

Ранее в Химках удалось предотвратить угон автомобиля. Полицейские задержали вероятных преступников прямо на месте.