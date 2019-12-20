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Москва 24

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Происшествия

06:25

МВД перечислило способы угона автомобилей в Москве

город происшествия транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление МВД рассказало о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.

Так, наиболее частым является вскрытие запорных устройств специальными приспособлениями, а также отключение сигнализации с помощью электронных сканирующих устройств. Примером служит оборудование, которое получило сленговое название "длинная рука" или "удочка", передает РИА Новости.

Вторым популярным способом считается вскрытие двери механическим способом. Также похитители часто используют подмену ключа. В частности, они находят продавцов автомобилей, узнают, какими противоугонными средствами оборудована машина, а при осмотре меняют оригинальный ключ на дубликат.

Зачастую похитители используют эвакуатор, предъявляя поддельные документы на автомобиль, отметили в МВД. В то же время самыми угоняемыми марками автомобилей в Москве являются Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ. В 2019 году в столице зарегистрировали 1754 кражи, что на четверть меньше, чем в 2018 году.

16 декабря правоохранители задержали в центре Москвы мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля каршеринга.

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