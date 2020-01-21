В Москве мужчина угнал Mercedes-Benz, не справился с управлением и попал в ДТП

21 января, 10:28
Фото: depositphotos/philipus
Неизвестный мужчина в результате ссоры в ресторане в центре столицы угнал автомобиль Mercedes-Benz Viano, однако не смог справиться с управлением и попал в ДТП. По сообщению ТАСС, по данному происшествию возбуждено уголовное дело.
Сообщается, что мужчина 1967 года рождения обратился в ОМВД с сообщением о факте разбоя, связанного с угоном автомобиля на Садовой-Спасской улице, доме 21/1 в Москве. Он заявил, что неизвестные лица, угрожая ножом, угнали автомобиль Mercedes-Benz Vianо, владельцем которого являлась его знакомая. Вскоре в полицию обратилась и сама женщина.
"Установлено, что неизвестное лицо, находясь в ресторане на улице Садовой-Спасской в ходе внезапно возникшей ссоры со знакомым заявительницы, который ранее обращался в полицию, схватил оставленные на столе ключи от машины Mercedes-Benz Viano, выбежал на улицу и уехал в неизвестном направлении", – уточнили в полиции.
По данным ОМВД, позже угнанный автомобиль сотрудники ДПС обнаружили в городе Лосино-Петровский в районе дома 19 на улице Гоголя. Сообщается, что угонщик не смог справиться с управлением и врезался в отбойник. На данный момент автомобиль находится на специализированной стоянке ОМВД.
Потерпевшая женщина оценила причиненный ей ущерб в 3 миллиона рублей.
По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения с причинением особо крупного ущерба".
Ранее сообщалось, что в ТиНАО был угнан автомобиль Lexus RX 200t, стоимость которого 3,5 миллиона рублей.
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