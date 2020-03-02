Экскаватор похитили со стоянки на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Злоумышленники похитили экскаватор со стоянки на севере Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как объяснили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу, расследование было инициировано после того, как 1 марта в полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже спецсредства.

"Сотрудники МВД установили, что с неохраняемой стоянки на Лихоборской набережной неизвестный похитил принадлежащий заявителю экскаватор-погрузчик JCB 3CX 2018 года выпуска", – уточнили в полиции.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале февраля сообщалось о похищении иномарки стоимостью 6,8 миллиона рублей, которая принадлежала коммерческому директору фирмы, пока он находился в Сочи. Было установлено, что злоумышленники угнали Lexus LX570.

