Неизвестные отобрали у водителя внедорожник Lexus в ТиНАО

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Четверо злоумышленников отобрали внедорожник Lexus у водителя в ТиНАО. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

"Четыре человека на территории ТиНАО открыто похитили внедорожник Lexus, высадив из него водителя", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что после похищения машины злоумышленники скрылись. Сейчас полицией ведется розыск преступников.

Ранее Lexus за 6,8 миллиона украли у коммерческого директора фирмы в Москве. Сообщалось, что владелец авто находился в Сочи в тот момент, когда ему пришел сигнал со спутника о передвижении автомобиля.

20 декабря 2019 года стало известно об угоне Lexus за 3,5 миллиона в ТиНАО. Инцидент произошел в поселении Сосенском.