В Москве задержали укравшего запчасти с 18 авто каршеринга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже запчастей каршеринговых автомобилей.
Как сообщили в МВД по Москве, в полицию обратился представитель каршеринговой компании.
По словам заявителя, неизвестный тайно похитил с 18 автомобилей компании запчасти, после чего скрылся.
Злоумышленником оказался 38-летний житель Московской области. Возбуждены уголовные дела.
Ранее стало известно, что в машинах каршеринга в конце весны поставят скрытые камеры.
В машинах каршеринга установят скрытые камеры