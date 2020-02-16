В Москве задержали укравшего запчасти с 18 авто каршеринга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже запчастей каршеринговых автомобилей.

Как сообщили в МВД по Москве, в полицию обратился представитель каршеринговой компании.

По словам заявителя, неизвестный тайно похитил с 18 автомобилей компании запчасти, после чего скрылся.

Злоумышленником оказался 38-летний житель Московской области. Возбуждены уголовные дела.

Ранее стало известно, что в машинах каршеринга в конце весны поставят скрытые камеры.