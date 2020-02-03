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Происшествия

11:40

Полиция задержала угонщика каршерингового автомобиля в Москве

происшествия ДТП транспорт авто

Фото: telegram-канал "Московские новости"

Сотрудники московской полиции задержали подростка, которого подозревают в угоне каршерингового автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как заявила представитель правоохранительных органов, автомобиль украли из Козицкого переулка в столице. В машине находилось трое злоумышленников, которые доехали до Колобовского переулка и врезались в шлагбаум, после чего скрылись.

"Неуправляемая машина продолжила движение и врезалась в фасад административного здания. По данному адресу находится одно из зданий ГУМВД Москвы. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в Одинцовском районе Московской области. Им оказался 17-летний местный житель", – заявила Волк.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Предварительное расследование по факту произошедшего и розыск соучастников продолжаются.

В декабре 2019 года в центре Москвы задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля каршеринга. 23-летний приезжий в состоянии алкогольного опьянения сел за руль машины, выехал на проезжую часть и столкнулся с двумя другими автомобилями. Инцидент произошел на глазах полицейских.

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