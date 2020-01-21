Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

21 января, 14:47

Число автомобилей каршеринга в столице выросло почти вдвое в 2019 году

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве число автомобилей каршеринга выросло на 14,5 тысячи и составило 31 тысячу машин в 2019 году, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Москва является № 1 в мире по парку каршеринга. В 2019 году прибавилось 14,5 тысячи новых машин в системе Московского каршеринга за 2019 год – это в два раза больше, чем в 2018 году. Всего с 2015 года в парке значится 31 тысяча автомобилей каршеринга", – сказал Ликсутов.

Кроме того, в системе электрокаршеринга числится 40 автомобилей.

"В 2020 году планируется расширить парк на 60 автомобилей. Всего совершено 11 тысяч поездок", – говорится в материалах презентации.

Пользователи каршеринга могут выбрать автомобиль под свои потребности: экономкласс и бизнес-класс, с детскими креслами, фургоны. Также у некоторых операторов появляются электромобили.

Ранее сообщалось, что пользователи каршеринга YouDrive смогут оставить заявку на покупку автомобиля в приложении сервиса. Стоимость машин каршеринга будет ниже средней цены на рынке вторичных автомобилей.

Первыми для покупки будут доступны автомобили Smart 2016 года, цена на них составит 451 тысячу рублей с НДС. Пользователь сервиса сам сможет оценить машину и провести тест-драйв, арендовав автомобиль.

В компании подчеркнули, что все машины обслуживаются у официальных дилеров и имеют электронные сервисные книжки, в которых есть вся история эксплуатации.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика