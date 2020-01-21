Число автомобилей каршеринга в столице выросло почти вдвое в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве число автомобилей каршеринга выросло на 14,5 тысячи и составило 31 тысячу машин в 2019 году, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Москва является № 1 в мире по парку каршеринга. В 2019 году прибавилось 14,5 тысячи новых машин в системе Московского каршеринга за 2019 год – это в два раза больше, чем в 2018 году. Всего с 2015 года в парке значится 31 тысяча автомобилей каршеринга", – сказал Ликсутов.

Кроме того, в системе электрокаршеринга числится 40 автомобилей.

"В 2020 году планируется расширить парк на 60 автомобилей. Всего совершено 11 тысяч поездок", – говорится в материалах презентации.

Пользователи каршеринга могут выбрать автомобиль под свои потребности: экономкласс и бизнес-класс, с детскими креслами, фургоны. Также у некоторых операторов появляются электромобили.

Ранее сообщалось, что пользователи каршеринга YouDrive смогут оставить заявку на покупку автомобиля в приложении сервиса. Стоимость машин каршеринга будет ниже средней цены на рынке вторичных автомобилей.

Первыми для покупки будут доступны автомобили Smart 2016 года, цена на них составит 451 тысячу рублей с НДС. Пользователь сервиса сам сможет оценить машину и провести тест-драйв, арендовав автомобиль.

В компании подчеркнули, что все машины обслуживаются у официальных дилеров и имеют электронные сервисные книжки, в которых есть вся история эксплуатации.