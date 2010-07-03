Пользователи каршеринга смогут купить понравившийся автомобиль

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Пользователи каршеринга YouDrive смогут оставить заявку на покупку автомобиля в приложении сервиса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается, стоимость машин каршеринга будет ниже средней цены на рынке вторичных автомобилей.
"Первыми для покупки будут доступны автомобили Smart 2016 года, цена на них составит 451 тысячу рублей с НДС", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пользователь сервиса сам сможет оценить машину и провести тест-драйв, арендовав автомобиль.
В компании подчеркнули, что все машины обслуживаются у официальных дилеров и имеют электронные сервисные книжки, в которых есть вся история эксплуатации.
При расчете стоимости учитывается состояние машины и средняя цена модели на рынке.
Во время аренды автомобиля пользователи увидят в приложении информацию о продаже. Также можно будет узнать пробег и технические характеристики.
В России с 1 января 2020 года цены на автомобили вырастут, так как правительство намерено увеличить утилизационный сбор. В некоторых случаях он превысит 120%. В стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%.
Столичный сервис каршеринга начал продавать свои автомобили
Ранее эксперты выяснили, какие легковые автомобили в России являются самыми популярными среди водителей младше 35 лет. Примерно 4,2% всех молодых россиян, принявших участие в опросе, являются владельцами автомобилей семейства LADA Samara. На втором месте по распространенности находится Ford Focus (3,4%). На третьем – LADA Priora (2,7%).
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