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15:20

Названы самые популярные автомобили у молодых россиян

общество транспорт авто

15:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Эксперты выяснили, какие легковые автомобили в России являются самыми популярными среди молодых людей младше 35 лет. Рейтинг приводит аналитическое агентство "Автостат".

Примерно 4,2% всех молодых россиян, принявших участие в опросе, являются владельцами автомобилей семейства LADA Samara.

На втором месте по распространенности находится Ford Focus (3,4%). На третьем – LADA Priora (2,7%).

Замыкают топ-5 автомобили корейских брендов – KIA Rio (2,7%) и Hyundai Solaris (2,6%).

Далее в рейтинге следуют Toyota Corolla (2,4%), LADA 110 (2,3%), LADA Classic (2,2%), Skoda Octavia (2,1%), LADA Kalina (2,1%).

Во время исследования было обработано больше 52 тысяч анкет молодых автовладельцев. Опросы проводились с 2013 по 2019 год. Эксперты учитывали модели машин, по которым число анкет составило минимум 150 штук.

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На прошлой неделе сообщалось, что с 1 января 2020 года цены на автомобили вырастут. Это произойдет из-за того, что правительство намерено увеличить утилизационный сбор. В некоторых случаях рост утилизационного сбора превысит 120%. В стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%.

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общество транспорт авто

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