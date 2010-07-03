Названы самые популярные автомобили у молодых россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
Эксперты выяснили, какие легковые автомобили в России являются самыми популярными среди молодых людей младше 35 лет. Рейтинг приводит аналитическое агентство "Автостат".
Примерно 4,2% всех молодых россиян, принявших участие в опросе, являются владельцами автомобилей семейства LADA Samara.
На втором месте по распространенности находится Ford Focus (3,4%). На третьем – LADA Priora (2,7%).
Замыкают топ-5 автомобили корейских брендов – KIA Rio (2,7%) и Hyundai Solaris (2,6%).
Далее в рейтинге следуют Toyota Corolla (2,4%), LADA 110 (2,3%), LADA Classic (2,2%), Skoda Octavia (2,1%), LADA Kalina (2,1%).
Во время исследования было обработано больше 52 тысяч анкет молодых автовладельцев. Опросы проводились с 2013 по 2019 год. Эксперты учитывали модели машин, по которым число анкет составило минимум 150 штук.
Свободный доступ. Куда катится столичный каршеринг
На прошлой неделе сообщалось, что с 1 января 2020 года цены на автомобили вырастут. Это произойдет из-за того, что правительство намерено увеличить утилизационный сбор. В некоторых случаях рост утилизационного сбора превысит 120%. В стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.