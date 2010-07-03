Россиян предупредили о росте цен на автомобили

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Цены на автомобили вырастут с 1 января из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор, сообщили РИА Новости управляющие дилерских центров.

В некоторых случаях рост утилизационного сбора превысит 120%. В стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%, что обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля.

По словам экспертов, до конца года автопроизводители не будут поднимать цены на автомобили, "чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте".

По итогам января-августа продажи легких машин в России снизились на 2,3%, до 1,114 миллиона штук. Динамика сохранится и в оставшиеся месяцы 2019 года.

Автопроизводители постараются импортировать больше машин для улучшенной экономики в начале года, отметил собеседник агентства. Однако, он полагает, на общем объеме продаж это отразится незначительно.

Положительную динамику стоит ждать в корпоративном сегменте, поскольку конец года – наиболее активный период покупок у компаний, считает другой эксперт. В сентябре ожидается рост до 10% в сравнении с августом.

Ранее ассоциация "Российские автомобильные дилеры" выступила с предложением о введении системы сертификации автосервисов, в которой будет учитываться степень их технической оснащенности и квалификация сотрудников.

Предложение обосновывают тем, что сегодня почти 80% сервисного рынка страны находится в нерегулируемой зоне.