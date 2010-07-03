В России предложили ввести обязательную сертификацию автосервисов

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Фото: depositphotos/olinchuk
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" выступила с предложением о введении системы сертификации автосервисов, в которой будет учитываться степень их технической оснащенности и квалификация сотрудников, передает РИА Новости.
Предложение обосновывают тем, что сегодня почти 80% сервисного рынка страны находится в нерегулируемой зоне, а официальными учреждениями и независимыми СТО пользуется малая часть населения.
"Это создает серьезную проблему для безопасности дорожного движения, поскольку чаще всего автомобили после ремонта в таких организациях не соответствуют техническим регламентам и требованиям безопасности", – подчеркнул собеседник агентства, добавив, что потребитель в подобных случаях оказывается слабо защищен законом.
Саморегулирование предлагается осуществлять через профильные организации, при этом получение базового уровня будет носить заявительный характер. Для технически сложного ремонта нужно будет получить допуск в соответствии с требованиями законодательства, производителя авто и внедряемым профессиональным стандартом.
Ранее Минтранс предложил разрешить автодилерам проводить техосмотр автомобилей тех марок, обслуживание которых они осуществляют. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, подобная услуга называется "инфекционный сервис". По ее итогам выписывается диагностическая карта. "Но раз он дилер, и Минпромторг контролирует его работу, он не будет это делать с закрытыми глазами", – подчеркнул министр транспорта.
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