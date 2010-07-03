Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год. В иных случаях более оправданы поездки на такси и каршеринге, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на результаты отчета исследовательского агентства Datainsight.
Аналитики брали в расчет затраты на поездки до работы и обратно, выезды к магазинам, к родственникам и за город по выходным. В стоимость владения автомобилем включены бензин, мелкий ремонт, парковки, штрафы, страховки, мелкий инвентарь и сезонная смена резины.
Передвижение по Москве владельцу Hyundai Solaris будет стоить порядка 329 тысяч рублей, если он проезжает в год около пяти тысяч километров. Для сравнения: пользование такси обойдется в 142 тысячи рублей, а воспользоваться каршерингом можно за 102 тысячи рублей. Зависимость меняется лишь при пробеге свыше 20 тысяч километров.
"Самые большие расходы для новых авто составляет амортизация, а для подержанных – затраты на страховку (КАСКО и ОСАГО)", – сообщили исследователи.
Каршеринг – услуга аренды машин с поминутной тарификацией. Обычно такими авто пользуются для коротких поездок по городу. Проект "Московский каршеринг" начал работать осенью 2015 года. Сегодня москвичам доступно более 21 тысячи автомобилей разных операторов. Стоимость аренды в столице зависит от выбранной компании-оператора, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках. В Москве работают девять компаний, сдающих автомобили в краткосрочную аренду.
Сервис краткосрочной аренды – дополнение к существующим видам городского транспорта и реальная альтернатива личному автомобилю.
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