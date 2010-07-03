В Москве доступно более 24 тысяч каршеринговых автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве доступно более 24 автомобилей каршеринга. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Они позволяют заменить до 150 личных машин, и за счет этого снижается нагрузка на дорогах, отметил он
"В столице больше 24 тысяч каршеринговых авто, которые позволяют заменить до 150 тысяч личных. Потому что на одну арендованную машину приходится семь-восемь поездок в день. Горожане вовсю пользуются сервисом: удобно, меньше проблем с парковкой, можно комбинировать с общественным транспортом", – написал глава города.
Собянин напомнил, что он озвучил идею каршеринга в Москве четыре года назад. Тогда несколько компаний ее поддержали. Большинство тогда не предполагало, что проект окажется таким успешным.
Сейчас в московском каршеринге работает девять компаний. Аудитория сервиса достигла миллиона человек.
"Жизнь в большом городе": "московский каршеринг"
Московский каршеринг по объему парка лидирует в мире. Ожидается, что до конца 2019 года парк автомобилей может увеличиться еще примерно на пять тысяч.
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