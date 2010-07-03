В Дептрансе оценили выезд автомобилей каршеринга на выделенные полосы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выезд автомобилей каршеринга на выделенные полосы ухудшит работу городского транспорта, говорится в Twitter-аккаунте "Московского транспорта".

"Выезд любых автомобилей каршеринга на выделенные полосы будет означать существенное ухудшение работы городского наземного транспорта, которое коснется не менее трех миллионов пассажиров Москвы и Московской области каждый день", – говорится в сообщении.

Кроме того, Мосгортранс и ЦОДД выступили против инициативы пустить электромобили на выделенные полосы. Там подчеркнули, что выделенные полосы предназначены для городского транспорта. Они не только оптимизируют скорость движения потока городских автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, но и помогают снизить число ДТП с автобусами минимум на 25%, объяснили в предприятии.

В "Автонете" заявили, что владельцам электромобилей стоит разрешить выезд на выделенную полосу уже в 2020 году. Это должно стимулировать продажи такого вида экологического транспорта и развития этой сферы в стране. Эксперты организации утверждают, что в среднем владелец авто с двигателем внутреннего сгорания тратит примерно 45–60 минут на дорогу из дома на работу.