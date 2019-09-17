Стоит ли пускать электромобили на выделенные полосы

В 2020 году владельцев электромобилей могут пустить на выделенную полосу. Сейчас по ней имеют право передвигаться только общественный транспорт, автомобили такси (в том числе социальное такси), школьные автобусы, машины экстренных служб и велосипедисты. Разбираемся, нужно ли пускать электромобили на выделенные полосы и как это администрировать.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Преференции для "зеленых"

В рабочей группе Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" предлагают предоставить право владельцам электромобилей с 2020 года ездить по выделенной полосе.

"Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей. Это не только выезд на полосу общественного транспорта, но также возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, налоговые послабления и другие инициативы. В идеале это должно касаться не только электромобилей, но и любого другого зеленого транспорта", – отметили в рабочей группе.

Эксперты посчитали, что в среднем владелец машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) тратит около 45–60 минут на дорогу из дома на работу. Водители электромобилей смогут преодолевать это расстояние на 25–30 процентов быстрее, если смогут передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.





В настоящее время в Москве зарегистрировано порядка 2,5 тысячи электромобилей и мотоциклов с электродвигателем. Причем их владельцы в городе могут бесплатно парковаться в зоне платных стоянок, а в 33 местах также стоят специальные знаки с изображением "электропровода и вилки", где обычным машинам нельзя встать на стоянку. Также на дорогах города работают 120 зарядных станций.

По мнению участников рабочей группы, существенного влияния на трафик на выделенках электрокары не будут оказывать, пока объем электромобилей в пропорции с остальными машинами не составит два-три процента. Сейчас их количество колеблется в районе десятых долей процента. Если законодательную инициативу утвердят, то в день по некоторым общественным полосам будет проезжать менее одного электромобиля, в месяц – в среднем не более трех-четырех машин.

При этом в столичном департаменте транспорта пояснили Москве 24, что по выделенным полосам должны передвигаться только профессионалы.

"По выделенной полосе должны ездить профессиональные водители, которым предъявляются особые требования в области безопасности дорожного движения. Они проходят ежедневные медосмотры, автобусы и машины такси – технический контроль. К машинам и водителям личных автомобилей предъявлять их нет смысла. Да и допуск на выделенки регламентирует не городское законодательство, а федеральное", – пояснили в пресс-службе.

Такого же мнения по поводу инициативы придерживаются в Мосгортрансе и в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).



твиттер ГУП "Мосгортранс" Сейчас обсуждают инициативу пускать на "выделенки" электромобили. Спойлер: мы против. Почему: выделенные полосы (помимо свободы передвижения) помогают снизить число ДТП с автобусами минимум на 25%. Это – безопасность наших пассажиров. А полосы – для городского транспорта.

"НТИ "Автонет" предлагает разрешить электромобилям ездить по "выделенкам" со следующего года. Мы считаем, что это плохо отразится на безопасности пассажирских перевозок", – заявили в свою очередь в ЦОДД. При этом ведомство полностью поддерживает переход на современный электротранспорт.

"Это важно для экологии нашего города. Водители поощряются льготами на парковку, но электрокар – это все еще личный транспорт, который не должен создавать помех транспорту городскому, которым пользуются миллионы", – добавили в Центре организации дорожного движения.





Сейчас на выделенных полосах для общественного транспорта могут передвигаться городские автобусы и троллейбусы, легковое и социальное такси, школьные автобусы, автомобили экстренных служб и велосипедисты. При этом столичные власти не планируют пускать автомобили каршеринга мотоциклы на выделенные полосы, так как это "крайне небезопасно".

Пускать ли на выделенку?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Автоэксперт Роман Гуляев рассказал Москве 24, что дать право электромобилям выезжать на выделенные полосы – это "вполне логичная мера".

"Пускать электрокары на выделенки вполне логично, потому что на них транспорт едет быстрее. А электромобили в пробке теряют заряд и могут вообще разрядиться, тем более пока их не так много на дорогах", – пояснил эксперт.

По его словам, администрировать электрокары на выделенных полосах можно будет по аналогии с городской парковкой. "Сейчас электромобили уже имеют льготы по оплате парковки – они не платят за нее", – добавил Гуляев.





Роман Гуляев автоэксперт Это будет одна из мер по стимуляции приобретения электромобилей. Такое преимущество будет достойной причиной покупки.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает, что владельцам электрических автомобилей также понадобится специальный датчик, который поможет отличить их от других машин.

"По сути можно создать чип для номеров. Все те, кто хотят выезжать на выделенную полосу, просто будут устанавливать чип, подобный транспондеру на платных дорогах", – пояснил собеседник Москвы 24.





Сергей Канаев глава Федерации автовладельцев России Чип считывается камерой, и вы проезжаете без штрафов.

Однако, по его словам, если эту меру примут, то она будет действовать недолго – пока электромобилей не стане много.

"Также нужно делать инфраструктуру в виде зарядок для электрокаров: устанавливать их на публичный парковках и на заправочных станциях. Заправить электрокар не должно быть проблемой для водителей", – подчеркнул Канаев.