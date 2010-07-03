Владельцам электромобилей хотят разрешить ездить по выделенной полосе

Владельцы электромобилей могут начать пользоваться выделенной полосе с 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу "Автонета".
"Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей", – отметили в агентстве.
Отмечается, что в "Автонете" выступают также за возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатную парковку и налоговые послабления.
"Предполагается, что выезд на выделенную полосу разрешат электромобилям уже в 2020 году", – подчеркнули в пресс-службе.
Уточняется, что в случае поддержки законопроекта водители электромашин смогут преодолевать расстояние на 25-30% быстрее обычных машин.
Ранее ассоциация "Российские автомобильные дилеры" выступила с предложением о введении системы сертификации автосервисов. В ней будет указываться степень технической оснащенности и квалификация сотрудников.
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