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19:59

Продажи Renault в России увеличились на 12%

транспорт авто общество

19:59

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Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Объем продаж автомобилей Renault в России увеличился в августе 2019 года по сравнению с тем же месяцем 2018 года. Он вырос на 12%, составив почти 13 тысяч автомобилей.

Бестселлером марки в августе этого года стал кроссовер Renault Duster с показателем 3109 автомобилей (минус 12%), сообщает "Автостат".

За ним по объему реализации следует седан Renault Logan. Его продано 2855 автомобилей (плюс 13%). Renault Kaptur приобрели 2428 человек (минус 8%).

"Российские дилеры Renault в августе реализовали 12 тысяч 957 автомобилей – на 12% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Renault на российском рынке составили 89 тысяч 153 машины, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что объем продаж автобусов в июле 2019 года вырос более чем на 40% по сравнению с июлем 2018 года.

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транспорт авто общество

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