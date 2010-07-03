Продажи автобусов значительно увеличились в России

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Объем продаж автобусов в июле нынешнего года вырос более чем на 40 процентов по сравнению с июлем 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства "Автостат".

"В июле 2019 года объем рынка новых автобусов в нашей стране составил 1 тысячу 187 единиц. Это на 42 процента выше результата годичной давности", – заявили в пресс-службе.

Уточняется, что 85 процентов от проданных машин пришлось на российские марки.

"Рынок новых автобусов в РФ сумел выйти "в плюс" по итогам семи месяцев нынешнего года", – отмечает аналитическое агентство.

Ранее эксперты "Автостата" назвали самые "женские" марки автомобилей. Лидером рейтинга стал китайский автопроизводитель.