Эксперты назвали самые "женские" марки автомобилей

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Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг автомобилей, наиболее популярных среди российских женщин. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Лидером стала китайская марка Chery – 24% собственников-женщин. На втором месте оказалась Daewoo (22,5%), на третьем – Lifan (20,3%).

Далее следуют Peugeot (17,2%), Suzuki (16,9%), Citroen (16,3%), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%), Mazda (12,5%) и Opel (11,7%).

Ранее "Автостат" назвал десять самых популярных автомобилей в Москве. Первое место занял Volkswagen Polo – за семь месяцев 2019 года жители столицы приобрели 7533 таких седанов. Второе место досталось KIA Rio с 5295 реализованными моделями. Замыкает тройку Hyundai Creta – было продано 4565 машин этой модели.