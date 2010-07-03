Эксперты назвали самые "женские" марки автомобилей

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг автомобилей, наиболее популярных среди российских женщин. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.
Лидером стала китайская марка Chery – 24% собственников-женщин. На втором месте оказалась Daewoo (22,5%), на третьем – Lifan (20,3%).
Далее следуют Peugeot (17,2%), Suzuki (16,9%), Citroen (16,3%), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%), Mazda (12,5%) и Opel (11,7%).
Ранее "Автостат" назвал десять самых популярных автомобилей в Москве. Первое место занял Volkswagen Polo – за семь месяцев 2019 года жители столицы приобрели 7533 таких седанов. Второе место досталось KIA Rio с 5295 реализованными моделями. Замыкает тройку Hyundai Creta – было продано 4565 машин этой модели.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.