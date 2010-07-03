Названы самые популярные автомобили в Москве

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Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали десять самых популярных автомобилей в Москве, сообщается на сайте организации.

Лидером стал Volkswagen Polo – за семь месяцев 2019 года москвичи приобрели 7533 таких седанов, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место занял автомобиль KIA Rio с 5295 реализованными моделями, при этом продажи по сравнению с 2018 годом снизились на 36%. Замыкает тройку Hyundai Creta – было продано 4565 машин этой модели.

Также в топ-10 попали Hyundai Solaris (4000; -24%), Skoda Octavia (3846; +1%), Toyota Camry (3529; +16%), Skoda Rapid (3412; +10%), Volkswagen Tiguan (3378; -3%), Nissan Qashqai (3121; +43%) и KIA Optima (3008; +39%).

Ранее эксперты назвали самые популярные подержанные автомобили в России. Почти четверть рынка авто с пробегом приходится на марку Lada – в июле было продано более 122 тысяч вазовских машин, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте расположились машины Toyota (54,7 тысячи), на третьем – Nissan (27,6 тысячи). Далее следуют Hyundai (26 тысяч) и Kia (24,5 тысячи).