Эксперты назвали самые популярные люксовые автомобили в России

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По итогам первых шести месяцев 2019 года самым популярным люксовым автомобилем в России стал Mercedes-Benz Maybach S-Сlass – в стране было продано 252 модели, пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат".

Стоимость машины составляет более девяти с половиной миллионов рублей.

Второе место в рейтинге занял автомобиль Bentley Continental GT (93 продажи), замыкает тройку Bentayga (78).

Среди лидеров также значатся Maserati Levante, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Wraith, Maserati Ghibli, Lamborghini Aventador, Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost.

Ранее стало известно, что продажи электромобилей в России за первые 6 месяцев нынешнего года выросли почти в три раза. В первом полугодии 2019-го обладателями таких машин стали 147 человек – это в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Чуть более половины продаж пришлась на электрический кроссовер Jaguar I-Pace. За 6 месяцев его приобрели 74 жителя страны. Второе место осталось за Nissan Leaf , третье – за Tesla Model X.