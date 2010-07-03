Эксперты назвали самые популярные люксовые автомобили в России

По итогам первых шести месяцев 2019 года самым популярным люксовым автомобилем в России стал Mercedes-Benz Maybach S-Сlass – в стране было продано 252 модели, пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат".
Стоимость машины составляет более девяти с половиной миллионов рублей.
Второе место в рейтинге занял автомобиль Bentley Continental GT (93 продажи), замыкает тройку Bentayga (78).
Среди лидеров также значатся Maserati Levante, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Wraith, Maserati Ghibli, Lamborghini Aventador, Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost.
Ранее стало известно, что продажи электромобилей в России за первые 6 месяцев нынешнего года выросли почти в три раза. В первом полугодии 2019-го обладателями таких машин стали 147 человек – это в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Чуть более половины продаж пришлась на электрический кроссовер Jaguar I-Pace. За 6 месяцев его приобрели 74 жителя страны. Второе место осталось за Nissan Leaf , третье – за Tesla Model X.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.