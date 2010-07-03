Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти четверть российского рынка автомобилей с пробегом приходится на марку Lada, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

По данным экспертов, в июле было продано более 122 тысяч вазовских машин, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте расположились машины Toyota (54,7 тысячи), на третьем – Nissan (27,6 тысячи). Далее следуют Hyundai (26 тысяч) и Kia (24,5 тысячи).

Всего за второй месяц лета в России было продано 492,4 тысячи подержанных автомобилей – на 5,4% больше по сравнению с июлем 2018 года.

Ранее эксперты назвали самые популярные люксовые автомобили в России. По итогам первых шести месяцев 2019 года лидером стал Mercedes-Benz Maybach S-Сlass – в стране было продано 252 модели. Стоимость машины составляет более девяти с половиной миллионов рублей. Второе место в рейтинге занял автомобиль Bentley Continental GT (93 продажи), замыкает тройку Bentayga (78).

Также аналитики "Автостата" поделились статистикой о популярности праворульных машин. По итогам первого полугодия лидером оказалась Toyota Corolla – за шесть месяцев продали 25703 автомобиля этой модели. В тройку также попали Honda Fit (10139) и Toyota Mark (8586).