Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Почти четверть российского рынка автомобилей с пробегом приходится на марку Lada, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
По данным экспертов, в июле было продано более 122 тысяч вазовских машин, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На втором месте расположились машины Toyota (54,7 тысячи), на третьем – Nissan (27,6 тысячи). Далее следуют Hyundai (26 тысяч) и Kia (24,5 тысячи).
Всего за второй месяц лета в России было продано 492,4 тысячи подержанных автомобилей – на 5,4% больше по сравнению с июлем 2018 года.
Ранее эксперты назвали самые популярные люксовые автомобили в России. По итогам первых шести месяцев 2019 года лидером стал Mercedes-Benz Maybach S-Сlass – в стране было продано 252 модели. Стоимость машины составляет более девяти с половиной миллионов рублей. Второе место в рейтинге занял автомобиль Bentley Continental GT (93 продажи), замыкает тройку Bentayga (78).
Также аналитики "Автостата" поделились статистикой о популярности праворульных машин. По итогам первого полугодия лидером оказалась Toyota Corolla – за шесть месяцев продали 25703 автомобиля этой модели. В тройку также попали Honda Fit (10139) и Toyota Mark (8586).
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: