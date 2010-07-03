Названы самые экологически чистые марки автомобилей в РФ

На начало года в России насчитывалось 264 тысячи легковых автомобилей класса "Евро-6". Более половины от указанного количества приходится на продукцию Mercedes-Benz – 134,2 тысячи автомобилей. Такие данные приводит агентство "Автостат".
Второе место рейтинге самых экологически чистых марок автомобилей в РФ занимает BMW (38 тысяч). А замыкает тройку лидеров ще один представитель "большой немецкой тройки" – Audi (27,2 тысячи).
В пятерку самых экологически чистых автомобилей в России также вошли Skoda и Porsche. Кроме них, в топ-10 попали: Land Rover, Jaguar, Nissan, Mitsubishi и Smart.
Ранее страховщики опубликовали рейтинг самых угоняемых автомобилей в России. Согласно статистическим данным, самой популярной моделью автомобиля у российских угонщиков в 2019 году стал Hyundai Solaris. На втором месте стоит седан Kia Rio, а третье место занимает Kia Ceed. Также часто угоняют Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Ford Kuga, Toyota RAV4, Kia Optima.
По данным специалистов, в регионах воры проявляют интерес к бюджетным моделям, а в Москве и Санкт-Петербурге нередко крадут BMW X5, седан 3-series этой же марки и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
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