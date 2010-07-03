В России вырос импорт легковых автомобилей

Импорт легковых автомобилей в России в первой половине 2019 года увеличился на 0,5 процента. Общая цифра составила 116,5 тысячи машин. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".
"Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 3 миллиарда 160,5 миллиона долларов. При этом в мае было импортировано 26,8 тысяч машин (снижение на 4,8 процента к апрелю) на 704,3 миллиона долларов", – сообщили в агентстве.
Отмечается, что импорт грузовых автомобилей в этом же период вырос на 30,3 процента до 10,9 тысячи машин стоимостью 828,8 миллиона долларов.
Ранее в агентстве "Автостат" сообщили, что импорт легковых авто на российском авторынке за последние 10 лет упал втрое. Большинство новых автомобилей импортируется в Россию из Германии и Японии.
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