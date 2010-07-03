Доля импорта легковых автомобилей в Россию снизилась

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За 10 лет более чем в три раза снизился уровень импорта легковых автомобилей в Россию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

"В 2009 году на долю импорта приходилось около половины (48 процентов) продаж новых легковых автомобилей, а в 2013 году – уже примерно треть рынка (32,8 процента). Таким образом за 10 лет она упала в 3,2 раза", – сообщают эксперты.

Аналитики также отмечают, что большинство новых автомобилей импортируется в Россию из Германии и Японии.

Ранее эксперты "Автостата" назвали самые доступные и наиболее дорогие автомобили, представленные на российском рынке.

Также стало известно, что лишь 17,6% россиян владеют "автомобилем мечты". 40,4% опрошенных автомобилистов заявили, что машина их устраивает, хотя и не является "идеалом". Еще 17,9% водителей признались, что управляют той моделью, на которую хватило денег.

