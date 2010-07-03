Эксперт призвал правительство поддержать автопроизводителей

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Соглашения крупных автопроизводителей с правительством о субсидиях на импорт автокомплектующих истекают – с 1 августа уже выросли цены на автомобили Lada.

В беседе с ИА "НСН" ситуацию прокомментировал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. По его словам, если продажи продолжат падение, кабмин вернется к рассмотрению вопроса о новых мерах поддержки.

"Цены растут с начала года, их новое повышение приведет к дальнейшему падению продаж, сокращению производства. И государство будет вынуждено какие-то меры рассматривать", – отметил Моржаретто.

Он добавил, что продажи снижаются как на рынке новых машин, так и на рынке подержанных автомобилей. Это, по словам эксперта, свидетельствует о том, что население просто не готово к дорогостоящим покупкам на фоне неблагоприятной экономической ситуации.

Соглашение о госсубсидиях действует для группы PSA, а также концернов Toyota и Volkswagen. Его сроки истекают в конце 2019 – начале 2020 годов.

Ранее аналитическое агентство "Автостат" назвало десять самых популярных автомобилей в Москве. Лидером рейтинга стал Volkswagen Polo – за семь месяцев 2019 года москвичи приобрели 7533 таких седанов. Второе место занял автомобиль KIA Rio с 5295 реализованными моделями, замыкает тройку Hyundai Creta – было продано 4565 машин этой модели.