Собянин: "Россети" создадут в Москве сеть заправок для электротранспорта

Сергей Собянин и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский подписали Соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для зарядки электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта в Москве. Документ подписали в рамках Московского урбанистического форума.
Согласно договору, столичное правительство и "Россети" рассмотрят возможность установки до 2023 года не менее 300 зарядных станций с обслуживанием в течение 15 лет по контракту жизненного цикла.
Пользоваться станциями смогут как владельцы электромобилей, так и пользователи электроскутеров, мотоциклов, велосипедов и самокатов. Если инфраструктура будет развита, на электротягу смогут перевести часть коммунальной техники.
Чтобы обеспечить работу новых зарядных станций, "Россети" планируют инвестировать в развитие электросетевой инфраструктуры Москвы порядка 200 миллионов рублей. Для реализации соглашения правительство Москвы и "Россети" создадут совместную рабочую группу.
В настоящее время в Москве зарегистрировано порядка 2,5 тысячи единиц транспорта с электрическими двигателями. Парковка для легковых электромобилей в зонах платного парковочного пространства бесплатна. На дорогах города работают 120 зарядных станций для электромобилей. 33 из них обозначены специальными дорожными знаками и разметкой.
Ожидается, что сотрудничество властей с "Россетями" позволит заблаговременно создать развитую зарядную инфраструктуру, адекватную растущей популярности электромобилей, а Москва станет примером для других регионов в области использования этого экологически чистого транспорта. Правительство Москвы рассчитывает, что москвичи будут активно обращаться в департамент транспорта и "Россети" с предложениями об установке новых электрозарядок по конкретным адресам.
Ранее сообщалось, что в комиссии Мосгордумы по экологической политике предложили создать собственные парковочные места для владельцев электромобилей. Как отмечала глава комиссии Зоя Зотова, парковочные места для таких авто появились только в центре города. Находятся они вблизи зарядных станций, обычным машинам там парковаться нельзя.
Кроме того, в Госдуме выступили за освобождение владельцев электрокаров от транспортного налога на шесть лет. По мнению авторов проекта, это будет стимулировать развитие рынка электромобилей и поспособствует совершенствованию соответствующей инфраструктуры.
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