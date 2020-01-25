Автомобиль каршеринга BMW снес остановку у метро Аннино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль каршеринга BMW врезался в остановку и столб у метро Аннино на Варшавском шоссе в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в аварии пострадала пассажирка автомобиля каршеринга. О степени полученных ею травм пока неизвестно. В данный момент спасатели пытаются извлечь пострадавшую из машины.

Отмечается, что на остановке, в которую влетел автомобиль, никто не пострадал.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, что и послужило причиной ДТП. Также сообщается, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее шесть машин столкнулись на северо-востоке Москвы. В результате аварии погиб один человек.