Шесть машин столкнулись на северо-востоке Москвы, есть погибший

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть автомобилей попали в аварию в районе Бутырский. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем официальном Twitter-аккаунте.

"На улице Бутырская в районе дома 84 произошло столкновение шести единиц транспортных средств", – передает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что в результате ДТП погиб один человек.

"В настоящее время имеется информация об одном погибшем. Сведения о пострадавших уточняются", – подтвердили в ГИБДД.

Известно, что сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее таксист сбил человека на пешеходном переходе на западе Москвы. Отмечалось, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.