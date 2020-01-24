Таксист сбил человека на пешеходном переходе на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате аварии с участием такси на западе Москвы пострадал пешеход, сообщает Агентство "Москва".

"На улице Рябиновой в зоне пешеходного перехода водитель такси совершил наезд на пешехода. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии", – рассказали представители правоохранительных органов.

Сообщается также, что пострадавший находился в алкогольном опьянении, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее в результате ДТП на Варшавском шоссе в районе дома 144 пострадал один человек.

