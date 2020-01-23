Два человека пострадали в ДТП на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Авария с участием двух машин произошла в районе Орехово-Борисово Южное. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Столкновение автомобилей произошло на пересечении улицы Генерала Белова с улицей Воронежской. В результате происшествия пострадали два человека. В настоящий момент выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы попал в ДТП рейсовый автобус. Инцидент произошел на улице Лескова. В результате происшествия пострадали три человека.

