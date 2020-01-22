Пять человек погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

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Авария с участием легковушки и КамАЗа произошла на трассе в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на 107-м километре трассы Челябинск – Троицк. Собеседник агентства рассказал, что из-за плохих погодных условий на полосу встречного движения выехал водитель автомобиля Honda, который врезался в КамАЗ.

По предварительным данным, в результате столкновения пять человек погибли. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось об аварии на Севастопольском проспекте. Инцидент произошел в районе дома 73 на пересечении с улицей Каховкой. В результате столкновения пострадал один человек.

