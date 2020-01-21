Один человек пострадал в результате аварии на Севастопольском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате аварии на Севастопольском проспекте пострадал один человек, сообщили Агентству "Москва" представители ГИБДД ГУ МВД по Москве.

"На Севастопольском проспекте в районе дома 73 на пересечении с улицей Каховкой произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадал один человек", – уточнили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось об аварии с участием внедорожника и рейсового автобуса в Отрадном. Еще одно ДТП спровоцировало сбой в движении поездов на Казанском направлении МЖД. Сообщается, что в результате столкновения легкового автомобиля и поезда на железнодорожном переезде в Подмосковье аварии погибли два человека.

Авария с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошла на Ярославском шоссе в районе Сергиева Посада. Погиб водитель легковушки, четверо пассажиров маршрутки пострадали.