Два человека погибли в аварии с машиной и поездом в Подмосковье

Новости Москвы за 20 января: два человека погибли в аварии с машиной и поездом

Сбой в движении поездов на Казанском направлении МЖД произошел в понедельник утром из-за ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и поезда на железнодорожном переезде в Подмосковье погибли два человека.

Авария произошла на перегоне Фаустово-Бронницы Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Как рассказали Агентству "Москва" в МВД по области, причина выезда легкового автомобиля на переезд пока не установлена.

По предварительным данным, погибли водитель и пассажир легковушки. На месте работают сотрудники ДПС. Отмечается, что переезд был оборудован светозвуковой сигнализацией, а машинист применил экстренное торможение.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирского поезда с легковой машиной в Киришском районе Ленинградской области два человека погибли и один пострадал.