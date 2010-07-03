Автомобиль столкнулся с поездом в Подмосковье

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Авария с участием автомашины и поезда произошла на перегоне Раменское – Броницы Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД).

Как сообщили в пресс-службе магистрали, инцидент произошел на перегоне, борудованном светозвуковой сигнализацией. Водитель легкового автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути.

Локомотивная бригада, заметив машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для остановки поезда.

В результате автомобиль отбросило на соседний путь. Водитель, пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. Из-за аварии были задержаны две электрички.

Ранее в Адыгее пассажирский поезд протаранил грузовик на переезде. В результате аварии один из вагонов загорелся. Никто из пассажиров поезда не пострадал.