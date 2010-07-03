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10:12

В Китае пропали шесть человек после схода поезда с рельсов

за рубежом происшествия

10:12

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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В провинции Хэнань в центральной части КНР сошел с рельсов грузовой поезд государственной алюминиевой компании Aluminum Corporation of China Limited. В результате ЧП шесть человек пропали без вести, передает "Комсомольская правда".

Инцидент произошел вечером в среду, 10 апреля. В составах перевозили алюминиевую руду. Поезд врезался в деревенский жилой дом. В числе пропавших значатся четыре человека, находившихся в поезде, и два местных жителя.

Власти организовали оперативную группу для проведения спасательных работ. На месте происшествия работают пожарные, полиция и медики. Причины аварии пока не установлены.

В конце марта более 50 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Италии. Авария произошла в провинции Комо. Поезда столкнулись из-за того, что один из составов отправился от станции на запрещающий сигнал семафора.

за рубежом происшествия

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