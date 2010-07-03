Более 50 человек пострадали при столкновении поездов в Италии

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Более 50 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Италии. Авария произошла в провинции Комо, сообщает La Provincia di Como.

Отмечается, что поезда столкнулись из-за того, что один из составов отправился от станции на запрещающий сигнал семафора, передает портал "Мир 24".

При этом один из машинистов вовремя заметил приближавшийся навстречу поезд и затормозил. В результате столкновения пассажиры получили легкие травмы.

Предполагалось, что причиной аварии стал человеческий фактор. Однако позже выяснилось, что на участке не сработала операционная система безопасности.

4 марта столкновение пассажирского и грузового поездов произошло на востоке Чехии у города Ронов-над-Доубравоу. Легкие травмы получили пять человек.