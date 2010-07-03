Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Чехии

Фото: ТАСС/Roman Vondrous/CTK

Столкновение пассажирского и грузового поездов произошло на востоке Чехии у города Ронов-над-Доубравоу. Об аварии сообщает сайт Чешских железных дорог.

Сейчас людей, которые ехали в составе OS 15912, перевозят на запасном автобусе. Отмечается, что ЧП случилось между станциями Ронов-над-Доубравоу и Жлеби.

По данным местных СМИ, пострадали шесть человек. Пятеро из них получили легкие травмы. Всего в пассажирском поезде находились 15 человек. На место столкновения уже прибыли следователи, которые выясняют причины произошедшего.

"Нельзя исключать, что авария произошла из-за ошибки", – сказал пресс-секретарь Чешских железных дорог Петр Штяглавский.