Скоростной поезд сошел с рельсов в Турции

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Скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара – Конья, сошел с рельсов в Турции, передает ТАСС.

По предварительным данным, есть пострадавшие, однако их число не уточняется. Местные власти сообщают, что причиной крушения стало столкновение состава с пригородным поездом.

Инцидент произошел рано утром 13 декабря. В результате перевернулись как минимум два вагона. К месту ЧП следует большое количество карет скорой помощи и пожарные машины.

Посольство РФ в Турции выясняет, есть ли среди пострадавших российские граждане.