Поезд протаранил грузовик на переезде в Адыгее

В Адыгее пассажирский поезд протаранил грузовик на переезде.

В результате аварии один из вагонов загорелся, рассказали "Интерфаксу" в службах транспортного надзора региона. В настоящий момент пожар потушен.

Инцидент произошел неподалеку от станции Шенджий. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом.

Никто из пассажиров поезда № 346 Адлер – Нижневартовск не пострадал. Водитель грузовика доставлен в краснодарскую больницу.

Со станции Краснодар на место происшествия отправился пожарный поезд.

Сегодня сетыре вагона пассажирского поезда сошли с путей на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае. ЧП произошло утром с поездом Новосибирск – Владивосток.