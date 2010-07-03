Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба РЖД.

ЧП произошло рано утром 1 июня с поездом № 8, который следовал из Новосибирска во Владивосток. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас вагоны убирают с путей, для этого задействованы восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. О возможных задержках в движении поездов не сообщается.

Устанавливаются причины ЧП.