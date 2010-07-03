15 человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в Вене

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Поезд врезался в грузовой автомобиль в восточной части Вены. По предварительным данным, травмы получили 15 человек, сообщает газета Kurier.

Инцидент произошел в районе Донауштадт в четверг, 4 апреля. У двоих пострадавших тяжелые травмы, 13 отделались легкими ранениями.

В результате происшествия поезд сошел с рельсов.