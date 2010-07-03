Маршрут поездов Москва – Псков изменился из-за схода вагонов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Поезда Москва – Псков следуют по измененному маршруту из-за аварии на Октябрьской железной дороге (ОЖД). Как сообщили в пресс-службе магистрали, на перегоне Дворец – Любница произошел сход вагонов грузового поезда.

В результате происшествия пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На месте работают восстановительные поезда. Изменения коснулись схемы движения поездов №9 и №10 отправлением 8 ноября.

Отмечается, что поезда проследуют через участок Дно – Батецкая – Великий Новгород – Чудово – Бологое. При этом на конечные станции составы прибудут с минимальным отставанием от графика, подчеркивается в сообщении.

Для пассажиров, которые должны были следовать до станций "Едрово", "Валдай", "Лычково", "Старая Русса", "Волот", "Парфино", "Кневицы", будут организованы альтернативные железнодорожные и автобусные маршруты.

При отказе от поездки будет производиться полный возврат или переоформление проездных документов. На Байкало-Амурской железной дороге в Хабаровском крае ранее сошли с рельсов почти 30 вагонов с углем.