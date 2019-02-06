Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

На участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, произошло ЧП, сообщает РИА Новости.
Почти 30 вагонов с углем сошли с рельсов и повредили пути. Как уточнили в МЧС, сход произошел на однопутном участке железной дороги Дуссе-Алинь – Сулук. Согласно предварительным данным, из 54 вагонов товарного поезда сошли с рельсов 27.
В то же время СК дает информацию, что с рельс сошли 28 вагонов.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. На движение пассажирских поездов авария не повлияла. К месту ЧП выдвинулись 2 восстановительных поезда от РЖД с аварийно-ремонтными бригадами, а также комиссия дальневосточного отделения РЖД.
Также в сторону Верхнебуреинского района вылетел вертолет МИ-8 Хабаровского авиационного-спасательного центра МЧС России. Он доставит к месту аварии оперативную группу Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и представителей Дальневосточного следственного управления на транспорте.
По словам специалистов, угрозы экологии нет. Сведений о пострадавших не поступало. Причина происшествия выясняется.
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