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02:42

В США сошел с рельсов поезд с гранатами

происшествия за рубежом

02:42

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Фото: twitter.com/Breaking911

Почти 20 вагонов товарного состава, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в штате Невада, передает телеканал Fox News.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. В поезде не было людей, кроме бригады машинистов. Двери вагонов с оружием и гранатами остались целыми и остаются опечатанными. Причина аварии устанавливается.

По данным полиции, ЧП привело к утечке потенциально опасных для здоровья людей веществ, включая аммонийную селитру, применяемую для подрывных работ.

В настоящий момент производится обеззараживание лиц, которые могли контактировать с потенциально опасными веществами. Движение на участке восстановлено.

Ранее сообщалось, что в провинции Хэнань в центральной части КНР сошел с рельсов грузовой поезд государственной алюминиевой компании Aluminum Corporation of China Limited.

В результате ЧП шесть человек пропали без вести. В составах перевозили алюминиевую руду. Поезд врезался в деревенский жилой дом. В числе пропавших значатся четыре человека, находившихся в поезде, и два местных жителя.

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происшествия за рубежом

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