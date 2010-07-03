Почти 50 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в тоннеле между США и Канадой

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46 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в тоннеле между США и Канадой. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром в пятницу в тоннеле St. Clair Tunnel между американским городом Порт-Гурон (штат Мичиган) и Канадой. На месте аварии работают представители обеих стран. Причины инцидента пока не называются.

Глава местной пожарной службы опроверг информацию о возможном разливе серной кислоты. Содержащий опасное вещество вагон-канистра не получил повреждений.

На ликвидацию последствий аварии может уйти несколько дней.

20 июня в штате Невада сошли с рельсов почти 20 вагонов товарного состава, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты.