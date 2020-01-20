Авария с участием рейсового автобуса произошла в Отрадном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием внедорожника и рейсового автобуса произошла на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в полиции.

По предварительным данным, машины столкнулись в районе улицы Декабристов. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Накануне авария с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошла на Ярославском шоссе в районе Сергиева Посада. В результате погиб водитель легковушки, четверо пассажиров маршрутки пострадали. Пострадавших госпитализировали.

В минувшее воскресенье автобус столкнулся с автомобилями Mazda и BMW в районе дома 9 по 5-ой улице Ямского Поля. По словам очевидцев, автобус выезжал с автобусной остановки и въехал в припаркованную иномарку. Пострадали два человека. Их доставили в больницу.

